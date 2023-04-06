ممشى شيري السياحي.. سحر الطبيعة في الغردقة «مش أي خروجة»

مع اقتراب الاحتفال بعيد الفطر، يستعد المواطنون إلى هذه المناسبة بشراء الملابس وتحديد أماكن الخروج، ولعل من أبرز الأماكن التي تناسب جميع الأفراد في الغردقة، هو ممشى «شيري السياحي» والذي تحول في السنوات الأخيرة من شارع طبيعي إلى أفضل منطقة سياحية في الغردقة.

أجمل أماكن الفسحة في الغردقة

ويقول عصام علي، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن ممشى شيري السياحي من أجمل أماكن الفسحة في الغردقة، و يتلألأ لاستقبال آلاف المواطنين تزامنًا مع اقتراب عيد شم النسيم وعيد الفطر، حيث أصبح منطقة جذب سياحي للمصريين والأجانب.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن ممشى شيري يقع بجوار أكبر شارع سياحي في الغردقة، وهو شارع شيراتون ويضم عددا من المحلات التجارية والبازارات السياحية والمطاعم و الكافتريات وقريب من المولات السياحية وفروع شركات المحمول والسلاسل التجارية والفنادق والمنتجعات السياحية.

ومن جهة أخرى، يقول اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن ممشى شيري السياحي شهد تطوير بتكلفة 11 مليون، ويضم كافتيريات ومناطق مفتوحة ومسارات مشاة، و مقاعد للجلوس ودورات المياه ومساحات خضراء و صناديق قمامة نافورة مياه وإضاءة حديثة وتستمر الإنارة حتى الساعات الأولى من الصباح.