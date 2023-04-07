مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16.. ابن الشافعي يتجه إلى الحجاز

يهتم العديد من المواطنين بمتابعة مسلسل رسالة الإمام الحلقة 1، بطولة الفنان خالد النبوي، حيث نال المسلسل على نسب مشاهدة عالية خلال الفترة الأخيرة، ويتابع الجمهور أحداث حلقات المسلسل، وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن» عددا من التافصيل حول مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16، التي تعرض اليوم الجمعة.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16

ومن المتوقع في مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16، أن يتم استعراض رحلة نجل الإمام في الحجاز، حيث إن في أحداث الحلقة السابقة من المسلسل، سافر ابنه إلى بلاد الحجاز من أجل طلب العلم، وهو ما خيم الأسرة حالة من الحزن، وكان آلم الفراق كبيرا عليهم، واستعرضت الحلقة السابقة مشاهد للإمام الشافعي وهو يقوم بتوديع نجله، وذهب معه إلى القافلة المتجهة للحجاز.

وعن مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16، تناولت الحلقة السابقة أيضا استكمال الإمام لمسيرته الفقهية، حيث بدأ في إلقاء الدروس في مسجد عمرو بن العاص، وتم خلال الحلقة وتحديدًا مشاهد إلقاء الدروس، الإشارة لمواقف الإمام الشافعي في العديد من المسائل التي يفصل في الخلاف حولها.

موعد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16

ومن المقرر أن يعرض اليوم، الجمعة، مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16 في تمام الساعة 10:45 مساءً وذلك على قناة الحياة، ويعاد في تمام الساعة الـ9:15 صباحا، أما على قناة CBC فيتم عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16 في تمام الساعة 12:15 صباحاً، وتعاد إذاعة الحلقة مرة أخرى في تمام الـ5 صباحا.