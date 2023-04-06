محمد محمود ضيف شرف متميز في 3 مسلسلات.. من بينها الصفارة والكبير

يشارك الفنان القدير محمد محمود، كضيف شرف في أكثر من عمل درامي هذا العام، خلال الموسم الدرامي الرمضاني المعروض حاليا.

الصفارة

ظهر محمد محمود في مسلسل الصفارة، مع الفنان أحمد أمين، في الحلقتين 12 و13، بدور الفلاح عم محمد، الذي يعطي شفيق الصفارة الخاصة به، ليعيد 3 دقائق من حياته.

الكبير أوي 7

يظهر الفنان القدير في دور العترة، نجل الكبير اوي، بعد أن يتناول مشروب الطاقة الذي أعطاه له الدكتور ربيع، ليتحول جسده من شاب إلى رجل عجوز، ويدخل في مواقف كوميدية شديدة مع والده الكبير أوي.

ألف حمد الله على السلامة

يشارك محمد محمود في المسلسل بدور المهندس سمير المسيطر، الذي يمتلك محل أدوات صحية وسباكة، وهو الذي نصب على الدكتورة سميحة، دور الفنانة يسرا؛ إذ يخشى أن تعلم سميحة مكانه حتى لا تبلغ عنه الشرطة، لأنه زور أمضتها، وباع شقتها لعائلة أخرى.