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العراق يعلن القبض على إرهابي بارز في «داعش»

كتب:

أ ش أ
06:07 م | الجمعة 07 أبريل 2023
الأمن العراقي

الأمن العراقي

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الجمعة، القبض على إرهابي بارز في تنظيم «داعش» بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز»، أن جهاز المخابرات الوطني العراقي في محافظة صلاح الدين تمكن من إلقاء القبض على أحد الأهداف المهمة من عصابات «داعش» الإرهابية، والمسؤول عن نقل الارهابيين والبريد الأمني من جزيرة سامراء إلى ما يسمى ولاية شمال بغداد، والإداري السابق لفرقة ذات الصواري التابعة لداعش.

وأضاف البيان، أن العملية تمت في محافظة صلاح الدين من خلال كمين محكم تم تنفيذه بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة لتحركات الهدف، الذي كان يتنقل بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل.

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بقلم أ ش أ