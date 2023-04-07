أماكن للخروج في العيد بمحافظة أسوان بأقل تكلفة بينها جزيرة إيجيلكا

اقترب عيد الفطر المبارك فرحة المسلمين وهديتهم عقب صيام شهر رمضان المبارك، بعد صيام 29 يوما قضاها المواطنون ما بين صيام وعبادة وطاعات، ليكون العيد فرصة للتجمع والزيارات العائلية، لذا مع اقتراب عيد الفطر المبارك أصبح الكثير بمحافظة أسوان يبحث عن أماكن للخروج في العيد بمحافظة أسوان بأقل تكلفة، لاختيار أحدها للتنزه.

معرفة أماكن للخروج في العيد بمحافظة أسوان بأقل تكلفة بوقت كافٍ قبل العيد يتيح فرصة وضع جدول لزيارة أكثر من مكان والاستمتاع بالنزهة خاصة عند وجود أطفال، ما يعني ترتيبات إضافية.

أماكن للخروج في العيد بمحافظة أسوان بأقل تكلفة

أماكن للخروج في العيد بمحافظة أسوان بأقل تكلفة تضم العديد من الأماكن السياحية والترفيهية، بينها ذات الطابع التاريخى وبينها الحديث الترفيهى فضلا عن الأماكن الثقافية والترويجية للمحافظة على آثارنا المصرية والتعريف بها مثل المتاحف، فضلا عن الأماكن والمتنزهات الطبيعية، حيث تمتاز محافظة أسوان بطبيعتها الخلابة ونهر النيل والجزب بها، فضلا عن ضمها للعديد من الآثار المصرية، فضلا عن التنوع الثقافي بها، ما خلق أماكن متنوعة للتنزه، وخيارات مختلفة أمام المواطنين.

خريطة أماكن للخروج في العيد بمحافظة أسوان

نظرا للتنوع الثقافي بأسوان تنشر «الوطن» خريطة بأماكن للخروج في العيد بمحافظة أسوان بأقل تكلفة في إطار خدماتها للمواطنين بينها وفقا لمحافظة أسوان..

معبدا أبو سمبل: يُعد معبدا أبو سمبل من أهم معالم السياحة في أسوان، ويقعان غرب بحيرة ناصر بعد نقلهما، حيث غمرتهما مياه نهر النيل بعد تحويل مجرى النهر أثناء بناء السد العالي، وتم بمساعدة اليونسكو بتفكيكهما ونقلهما لموقعهما الحالي.

وهما معبدان شيدهما رمسيس الثاني واحد كبير وهو الأشهر والثاني الأصغر، وتم تشييدهما عام 1244 قبل الميلاد.

معبد أبوسمبل بأسوان

ويضم المعبد الكبير 4 تماثيل ضخمة للملك رمسيس الثانى تتصدر المعبد، وعند أقدامه تماثيل صغيرة تمثل أبناء الملك، وزوجته، وأمه.

ويشهد المعبد سنويا واقعة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بقدس الأقداس مرة يوم توليه العرش والأخرى يوم ميلاده، أما المعبد الصغير فمخصص للملكة نفرتاري زوجة الملك رمسيس الثانى ولعبادة الالهة حتحور، وهو نسخة من المعبد الكبير ولكن بشكل أصغر.

ويمكن زيارتهما معا بتذكرة معابد أبو سمبل بـ20 جنيها للمصريين و150 جنيها لغير المصريين، من الـ6 صباحا حتى الـ5 مساء.

معبد فيلة بأسوان

معبد فيلة: شيد بالقرن الثالث قبل الميلاد لعبادة الإلهة إيزيس وله شهرة كبير حيث تم إنقاذه بمساعدة اليونسكو أثناء بناء السد العالي ونقل من جزيرة فيلة إلى جزيرة أجليكا جنوب بحيرة ناصر، فى عملية استغرقت 9 سنواتٍ، حيث تم تفكيك المعبد وإعادة تركيبه.

قصة إيزيس وأوزوريس

توالت العصور على المعبد منها اليوناني والروماني والبيزنطي، ليترك كل منهم طابعه على جدران المعبد الذي يضم قصة إيزيس وأوزوريس وحبهما الخالد وولادة حورس، كما أن الذهاب للمعبد يكون عبر رحلة نيلية رائعة يشاهد الزائر بها معالم الطبيعة الخلابة بنيل أسوان والجزر المحيطة.

ويبلغ سعر تذكرته للمصريين 20 جنيها وغير المصريين 140 جنيها ويمكن زيارته من الصباح الباكر 7 صباحا حتى 6 مساء.

معبد خونوم بأسوان

معبد خونوم: يمتاز معبد خونوم بموقعة الفريد فهو يقع تحت الأرض بـ9 أمتار بجزيرة ألفنتين رغم ما تشير إليه الوثائق والجداريات به أنه شُيِّد فوق متحف قديم، وشُيِّد بعهد الملك تحتمس الثالث، وتعاقب عليه العصر البطلمي واليوناني ليترك كل منهما بصمته عليه، ونظرا لأنه يقع تحت سطح الأرض فقد احتفظ بتكوينه بعيدا عن عوامل التعرية فيعرض المعبد مراحل البناء المختلفة، للمعابد، ما يكسبه أهمية تاريخية وثقافية كبرى.

موعد زيارة معبد خونوم

فهو مكون من أربعة صفوفٍ من الأعمدة الضخمة في القاعة الرئيسية ويحتفظ بألوانه القديمة المرسومة حتى الآن، ما يجعله قبلة جذب للعديدين، خاصة السائحين، للاستمتاع بجمال ووضوح الألوان القديمة.

ويمكن زيارته من الـ7 صباحا وحتى 6 مساء بتذكرة 20 جنيها للمصريين و140 لغير المصريين.

جزيرة إيجليكا بأسوان «السحر والجمال»

جزيرة إيجليكا: التي تقع في حوض سد أسوان القديم ونقل إليها معبد فيلة وتمتاز بطبيعتها الخلابة من المناظر الطبيعية والنباتات النادرة، فضلا عن المعابد والمناطق الأثرية التى تضمها، وتعد من قبلة السياح الراغبين بالتمتع بالطبيعة والاستجمام.

متحف أسوان يضم عددا من الآثار القديمة

متحف أسوان: أنشئ متحف أسوان بجزيرة الفنتين لضم عدد من الآثار القديمة التى تحويها المحافظة بمكان واحد حيث يضم المتحف بمحيطه معبد خنوم، وتمثال والعديد من الآثار النوبية وآثار من جزيرة الفنتين، وآثار فرعونية وأخرى بطلمية وأخرى يونانية ورومانية، ما يجعل المتحف جامعا لمختلف العصور المتعاقبة على أسوان.

الأماكن السياحية بمحافظة أسوان

كما تضم محافظة أسوان العديد من أماكن للخروج في العيد بمحافظة أسوان بأقل تكلفة بينها متحف النوبة، والكورنيش وجزيرة النباتات ومتحف النيل والمسلة الناقصة ومعبد كوم أمبو والنوبة وغرب سهيل.