السفارة الإيطالية بالقاهرة تقرر عرض الفيلم التسجيلي «أبو سمبل.. قدس الأقداس»

في خطوة من خطوات التعاون بين الثقافة المصرية والثقافة الإيطالية، اتفق الفنان تامر عبدالمنعم، مدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية، والسيد ديڤيد سكاليني المستشار الثقافي للسفارة الإيطالية بالقاهرة على عدة أمور تخص التعاون الثقافي بين البلدين.

المبادرة باتفاق من الفنان تامر عبد المنعم

اتفق الفنان تامر عبدالمنعم والمستشار الثقافي للسفارة الإيطالية على عرض الفيلم التسجيلي «أبو سمبل.. قدس الأقداس» الذي تنتجه الإدارة العامة للثقافة السينمائية بإشراف عام الفنان تامر عبدالمنعم وهو من إخراج عصام حلمي بعد ترجمته للغة الإيطالية ضمن أنشطة السفارة الإيطالية بالقاهرة.

كما تم الاتفاق على عرض الفيلم ضمن أنشطة الثقافة في العاصمة الإيطالية «روما».

وأعرب المستشار الثقافي للسفارة الإيطالية ديڤيد سكاليني عن إعجابه الشديد بالفيلم والذي حضره بنفسه عقب تقديم فقرة غنائية لإحدى المطربات الإيطاليات.

الفعالية ضمن فعاليات قصر السينما

من ناحية أخرى تم افتتاح معرض ثقافي إيطالي يضم مجموعة متنوعة خاصة بالثقافة الإيطالية بقصر السينما.

ومن جانبه، أعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن ترحيبه بالتعاون المصري الإيطالي بين الثقافة المصرية والثقافة الإيطالية وذلك ضمن الفعالية التي أقامها قصر السينما بحضور مجموعة من قيادات وزارة الثقافة.