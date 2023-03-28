«مستقبل وطن» قنا ينظم احتفالية كبرى لـ«الأيتام» 31 مارس

أعلن مصطفى الأحمر أمين تنظيم حزب مستقبل وطن ببندر قنا، تنفيذ أمانتي العمل الجماهيري والمرأة، احتفالية كبرى تحت شعار «يوم اليتيم» 31 مارس الجاري، بنادي البحر بمدينة قنا، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام.

مؤسسة أحمد جبرة

قال محمد عطا، أمين العمل الجماهيري، إنه جرى دعوة جميع الأطفال بمؤسسة أحمد جبرة لرعاية الأيتام، بجانب توجيه الدعوة لنحو 20 طفلا من الأيتام للأسر الأولى بالرعاية بدائرة بندر قنا.

وقالت المهندسة عبير النجار أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن ببندر قنا، جرى وضع برنامج متكامل للاحتفال بالأطفال في عيدهم، ويتخلل الاحتفالية، إفطار جماعي يجمع أعضاء هيئة مكتب الحزب ببندر قنا، والأطفال الأيتام على مائدة واحدة، بجانب تجهيز برنامج ترفيهي وثقافي وديني متكامل على مدار اليوم.