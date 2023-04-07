الجمهور يترقب ظهور دنيا سمير غانم في الموسم الرمضاني 2023 بمسلسها الجديد جت سليمة الذي من المقرر عرض الحلقة الأولى منه مساء يوم الجمعة 16 رمصان، إذا يندرج تحت فئة المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ليحمل جرعة كوميدية وتشويقية للجمهور الذي ترقب عرضه منذ بداية السباق الرمضاني، أما عن القنوات الناقلة لمسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم في رمضان 2023 يمكن التعرف عليها في السطور المقبلة.

القنوات الناقلة لـ مسلسل جت سليمة

بعد إعلان بدء عرض حلقات مسلسلجت سليمة بات الجميع يتسائل عن مواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم في رمضان 2023، الذي أصبح موضع بحث وترقب للكثير من الجمهور، لذا يمكن التعرف على القنوات الناقلة لمسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم في رمضان 2023 فيما يلي:

يبدأ عرض الحلقة الأولى من مسلسل جت سليمة اليوم الموافق 16 رمضان حصريًا على قناة CBC الفضائية الساعة 8.45 مساء، وتكون الإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.15 ظهرًا، فيما يعرض على قناة CBC دراما الساعة 11:15 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.45 صباحًا، إضافة إلى عرضه على منصة «Watch it» الساعة 9 مساء.

قصة مسلسل جت سليمة

وتدور أحداث مسلسل جت سليمة حول نور التي تجسد شخصيتها دنيا سمير غانم فتاة في أواخر العشرينيات من عمرها، تعمل محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها.

العمل بطولة كل من دنيا سمير غانم مع نخبة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، محمد سلام، هالة فاخر، خالد الصاوي، سامي مغاوري ومن إخراج إسلام خيري.