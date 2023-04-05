مسلسل جت سليمة.. دنيا سمير غانم تعود إلى جمهورها بعد غياب 3 سنوات

تُشارك دنيا سمير غانم فى موسم دراما رمضان الحالى بمسلسل يحمل اسم «جت سليمة» المُقرّر عرضه اعتباراً من يوم 16 رمضان، حيث يشهد هذا العمل، عودتها إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب دام لأكثر من 3 أعوام تقريباً، منذ مسلسل «بدل الحدوتة تلاتة»، الذى عُرض عام 2019.

ويستهدف العمل الذى تدور أحداثه فى إطار من الكوميديا والفانتازيا، جميع أفراد الأسرة، ويهتم بالقيم والتقاليد الأسرية المصرية، من خلال مغامرات يتعلم منها الكبار طرق التعامل مع أطفالهم من خلال علاقة «نور» ووالديها، ويستمتع الأطفال بمغامرات تقوى خيالهم.

«نور» فتاة فى أواخر العشرينات من العمر، تعمل محررة فى دار للنشر، وتعيش مع والديها «عفاف» و«محيى»، وتتّسم بالتفانى فى عملها، وفى دار النشر، معروف عن «نور» تفانيها فى العمل، فهى صاحبة رقم قياسى فى عدد الروايات والكتب التى تمت قراءتها وتحريرها، وتواجه الكثير من المواقف بشكل كوميدى. ويُشارك فى بطولة المسلسل بجانب دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، وسامى مغاورى وآخرون، وهو من تأليف كريم يوسف، وأشرف نصر، وسامح جمال وندى عزت، وإخراج إسلام خيرى. من جهته، قال المنتج أحمد السبكى إنّ المسلسل يُقدم دنيا سمير غانم بشكل جديد، من خلال تناول درامى مميز، حيث جرى توفير كل الإمكانيات اللازمة التى تُسهم فى خروج المشروع على مستوى عالٍ من الاحترافية والتميّز، لاسيما أن «هذا العمل يُعيد «دنيا» إلى الساحة الدرامية بعد غيابٍ دام نحو 4 سنوات، وتحظى بجماهيرية كبيرة، إذ إنّ الجمهور فى اشتياق شديد لطلتها على الشاشة».

وقال الفنان سامى مغاورى إنه يظهر ضمن قصة وحيدة، على مدار سبع حلقات فقط، حيث إنّ المسلسل مكون من 3 قصص على مدار 15 حلقة. وكشف «مغاورى» عن تفاصيل الشخصية التى يُجسّدها داخل أحداث مسلسل «جت سليمة»، حيث يُجسّد دور «نميس»، وهو الوزير الأول لـ«السلطان طمعان»، الذى يؤدى دوره الفنان خالد الصاوى، مؤكداً أنّ «أسماء الشخصيات رمزية، وليس لها أى دلالات مُعينة».

وحرص عدد كبير من الفنانين، خلال الأيام القليلة الماضية على تهنئة دنيا سمير غانم، بتلك العودة، ولعل أبرزهم غادة عادل، ومى عمر، وحلا شيحة، وكريم عفيفى، ونور قدرى، فضلاً عن زوجها الإعلامى رامى رضوان، فيما أبدى قطاع كبير من الجمهور حماسه الشديد للمسلسل، منذ طرح البرومو الرسمى للعمل.