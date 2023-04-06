مع بداية النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، يترقب الجمهور مشاهدة دنيا سمير غانم على الشاشة في المسلسلات مرة أخرى، بمسلسها الجديد الذي ينطلق يوم 16 رمضان، لذلك يبحث المشاهدون عن مواعيد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 1.

تشارك الفنانة دنيا سمير غانم، في السباق الرمضاني 2023، بمسلسل جت سليمة، إذ تسيطر على محركات البحث المختلفة، بعد بحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 1 بطولة دنيا سمير غانم.

مواعيد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 1

تبدأ مواعيد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 1 بطولة دنيا سمير غانم في رمضان 2023، في تمام الساعة 8:45 مساءً على قناة CBC، والإعادة في تمام الساعة 2:45 صباحًا و2:45 ظهرًا.

ويعرض مسلسل جت سليمة الحلقة 1 بطولة دنيا سمير غانم، على قناة CBC دراما ومنصة «Watch it» للجمهور في شهر رمضان.

بعد غياب 3 سنوت دنيا سمير غانم تعود إلى السباق الرمضاني

ويشهد مسلسل جت سليمة الحلقة 1، عودة الفنانة دنيا سمير غانم إلى جمهورها ومحبيها بعد غياب دام 3 سنوات، إذ كانت اَخر أعمالها على الشاشة مسلسل «بدل الحدوتة 3» الذي تم عرضه في رمضان 2019.

مسلسل جت سليمة

مسلسل جت سليمة، يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري ومن إنتاج أحمد السبكي، وبطولة دنيا سمير غانم، ومحمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت.