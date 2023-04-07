إفطار على كورنيش الإسكندرية مع تحسن الطقس.. قعدة على قد الإيد (صور)

بأجواء معتدلة، وازدحام كبير، ومنظر خلاب، تجمع المئات من أبناء الإسكندرية على اسوار كورنيش الإسكندرية بالتحديد في مناطق وسط المدينة بدءا من منطقة الشاطبي مرورا بمحطة الرمل وصولاً إلى منطقة المنشية، حيث تناولوا إفطارهم على الاحجار الخرسانية بشكل مجاني أمام المنظر الخلاب لغروب الشمس وانعكاسها على مياه البحر الأبيض المتوسط.

إفطار كورنيش الإسكندرية.. روح رمضان

فالأسر السكندرية البسيطة اعتادت على مشهد الإفطار على كورنيش الإسكندرية كل رمضان، كونها خروجة جميلة وغير مكلفة، فيقول حسن عبد الراضي، 62 سنة، على المعاش، إنه اعتاد على جلب أسرته والتواجد على كورنيش الإسكندرية كل رمضان من أجل الإفطار أمام المنظر الخلاب.

واضاف عبد الراضي لـ«الوطن»، أنه منذ سنوات يأتي رفقة أبنائه لقضاء الوقت الممتع، كونها «خروجة على أد الايد» لا تكلفه سوى ثمن الأكل ولا يدفع رسوم نظير الجلوس على الكورنيش.

إفطار البسطاء على كورنيش الإسكندرية

يشاركه الرأي مواطن آخر، محمد سليم، 36 سنة، محاسب في شركة خاصة، حيث يرى أن إفطار الكورنيش في رمضان بالتحديد في منطقة محطة الرمل هو إفطار الشعب البسيط: «فطار مش بيكلفنا حاجة، بجيب مراتي وعيالي ومعانا الأكل اللي كنا هنفطر بيه في البيت، ونفرش على الكورنيش وناكل».

نظافة كورنيش الإسكندرية دعما للصائمين

فيما أكد حي وسط الإسكندرية على الاهتمام بنظافة كورنيش الإسكندرية، كونه الحي الذي يقع فيه أكثر مناطق المدينة إقبالا خلال شهر رمضان من أجل الإفطار.