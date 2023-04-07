القبض على 6 أشخاص بتهمة سرقة مخزن في الغربية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية من تاجر وصاحب مخزن غزل، كائن بدائرة القسم، بتعدي مجهولين على الغفيرين المتواجدين بالمخزن الخاص به وتوثيقهما واستيلائهما على مبلغ مالي نحو 7 ملايين جنيه من داخل المخزن.

ضبط مرتكبي الواقعة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني، أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 6 أشخاص - مقيمين بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم «جزءا من المبلغ المالي المستولى عليه»، وتم بإرشاد أحدهم، ضبط السيارة «ميكروباص» المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.