ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات بداية من اليوم الجمعة حتى الأحد المقبل، ليسود طقس حار على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية.

ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس ارتفاع في درجات الحرارة بالمحافظات حيث تكون درجات الحرارة العظمي اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى: 32 درجة مئوية

السواحل الشمالية الغربية: 22 درجة مئوية

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 31 درجة مئوية

شمال الصعيد: 34 درجة مئوية

جنوب الصعيد: 37 درجة مئوية.

طقس اليوم الجمعة.. ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات

وعن أبرز الظواهر الجوية في المحافظات خلال اليوم وغدا، أبرزها ارتفاع درجة الحرارة في المحافظات من الجمعة وحتى الأحد وهي كالتالي:

الجمعة 7 أبريل: تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية على فترات متقطعة مع ارتفاع في درجات الحرارة بالمحافظات

السبت 8 أبريل: تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة والتي حذرت منها هيئة الأرصاد، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات.

ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وعن حالة الطقس ودرجات الحرارة على مدار يومي غدا السبت والأحد، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون كالتالي:

درجات الحرارة السبت 8 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

درجات الحرارة الأحد 9 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 31 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.