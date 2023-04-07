«الأرصاد» تكشف ارتفاع درجات الحرارة اليوم وموعد عودة استقرار الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن وجود ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم الجمعة الموافق 7 أبريل، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، السواحل الشمالية الغربية 22 درجة مئوية، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 31 درجة مئوية، جنوب الصعيد 37 درجة مئوية.

ارتفاع درجات الحرارة

ويستمر الارتفاع فى درجات الحرارة حتى يوم الأحد المقبل وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 32 - 19

- العاصمة الإدارية 32 - 19

- أكتوبر 33 - 18

- بنها 32 - 19

- دمنهور 31 - 17

- وادي النطرون 30 - 17

- كفر الشيخ 30 - 18

- المنصورة 32 - 19

- الزقازيق 33 - 19

- شبين الكوم 32 - 17

- طنطا 31 - 19

- دمياط 28 - 18

- بورسعيد 30 - 20

- الإسماعيلية 31 - 17

- السويس 32 - 18

- العريش 33 - 17

- رفح 33 - 17

- رأس سدر 32 - 17

- نخل 31 - 09

- كاترين 26 - 08

- الطور 31 - 19

- طابا 32 - 18

- شرم الشيخ 31 - 20

- الإسكندرية 23 - 16

- العلمين الجديدة 21 - 15

- مطروح 22 - 13

- السلوم 21 - 13

- سيوة 30 - 11

- رأس غارب 30 - 16

- الغردقة 31 - 16

- سفاجا 30 - 17

- مرسى علم 31 - 18

- شلاتين 30 - 18

- حلايب 31 - 17

- أبو رماد 30 - 17

- رأس حدربة 30 - 17

- الفيوم 34 - 17

- بني سويف 33 - 18

- المنيا 34 - 17

- أسيوط 35 - 18

- سوهاج 36 - 19

- قنا 36 - 18

- الأقصر 37 - 19

- أسوان 38 - 17

- الوادي الجديد 32 - 16

- أبو سمبل 37 - 15