درجات الحرارة غدا.. توقعات بسقوط أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل درجات الحرارة غدًا الجمعة، إذ يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة غدا السبت الموافق 8 أبريل، مائلة للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

نسبة الرطوبة غدًا

وتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، وتصل نسبة الرطوبة إلى 70% على القاهرة الكبرى و75 على الوجه البحري.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة 32 - 21

- العاصمة الإدارية 32 - 21

- أكتوبر 33 - 20

- بنها 32 - 21

- دمنهور 31 - 17

- وادي النطرون 31 - 17

- كفر الشيخ 30 - 19

- المنصورة 31 - 19

- الزقازيق 33 - 18

- شبين الكوم 32 - 20

- طنطا 31 - 19

- دمياط 28 - 18

- بورسعيد 23 - 17

- الإسماعيلية 32 - 17

- السويس 32 - 18

- العريش 27 - 17

- رفح 26 - 17

- رأس سدر 31 - 17

- نخل 34 - 11

- كاترين 27 - 08

- الطور 33 - 19

- طابا 32 - 18

درجات الحرارة غدا في شرم الشيخ

- شرم الشيخ 35 - 21

- الإسكندرية 26 - 18

- العلمين الجديدة 23 - 17

- مطروح 25 - 13

- السلوم 20 - 12

- سيوة 32 - 15

- رأس غارب 32 - 20

- الغردقة 34 - 21

- سفاجا 30 - 17

- مرسى علم 33 - 22

- شلاتين 30 - 23

- حلايب 29 - 24

- أبو رماد 28 - 23

- رأس حدربة 30 - 22

- الفيوم 35 - 22

- بني سويف 35 - 22

- المنيا 36 - 22

- أسيوط 37 - 23

- سوهاج 36 - 23

- قنا 37 - 23

- الأقصر 38 - 24

درجات الحرارة غدا في أسوان

- أسوان 38 - 23

- الوادي الجديد 36 - 18

- أبو سمبل 35 - 19