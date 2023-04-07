إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بقنا

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، على خلفية حادث انقلاب توك توك، بقرية السمطا، مركز دشنا، بمحافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة قنا، يفيد وقوع حادث انقلاب توك توك بقرية السمطا بمركز دشنا، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة.

أسماء المصابين في حادث دشنا

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين إصابة كلا من علي أحمد رضوان، 40 عامًا، وابنه أحمد علي أحمد، 12 عامًا، وشقيقته أميرة أحمد رضوان، 22 عامًا، بكدمات بالجسم، إثر انقلاب توك توك في قرية السمطا.

نقل المصابين إلى مستشفى دشنا المركزي لتلقي العلاج

حُرر محضرًا بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وطلب تقرير من إدارة مرور قنا حول أسباب الحادث.