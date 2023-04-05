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إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قنا

كتب:

رجب آدم
06:10 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
حادث قنا -أرشيفية

حادث قنا -أرشيفية

أصيب 10 أشخاص اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قنا- سفاجا الصحراوي الشرقي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

أسماء المصابين في حادث قنا

وبحسب مرفق إسعاف قنا، أسماء المصابين في حادث قنا هم: محمود، 30 عامًا، اشتباه کسر بعظمة الكوع الأيسر، ومحمد السويسي مصطفى، 27 عامًا، جروح بالجسم، وسيد أحمد 28 عامًا، اشتباه كسر بالفقرات القطنية، وإبراهيم دسوقي محمد، 39 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وعبده منصور عبده، 27 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيسر، وإسماعيل أبو الليل حسن، 37 عامًا، اشتباه نزيف بالمخ، وعز أحمد محمود، 34 عامًا، اشتباه کسر بالضلوع، وعبد الراضي أبو النصر عبد الراضي،40 عامًا كدمات بالجسم، وعمر أحمد فكري، 27 عامًا، اشتباه کسر بالضلوع، وأحمد حمدي الزين، 25 عاما، كسر بالزراع الأيمن.

انقلاب سيارة

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة لعمليات محافظة قنا ، يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قنا- سفاجا بجوار كارتة قنا، وأسفر عن إصابة 10 أشخاص.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

 

 

 

 

 

 

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