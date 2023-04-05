أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة في قنا.. 14 مصابا ومتوفى

لقي عامل مصرعه، فيما أصيب 14 آخرون، مساء اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي بجوار صوامع الغلال أمام قرية المراشدة بمركز الوقف، شمال محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

أسماء ضحايا حادث قنا اليوم

وتنشر «الوطن» أسماء المتوفى والمصابين في حادث قنا اليوم، بحسب مرفق إسعاف قنا، وأسماء المصابين هم:

- هيثم محمد مصطفى، 18 عامًا، كسر بالذراع اليمنى.

- صلاح فتاح ابراهيم، 25 عامًا، اشتباه كسور بالساقين.

- شعبان فتاح إبراهيم، 45 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.

- عبده علي أحمد محمود، 18 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج.

- محمود حماده عبادي، 20 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.

- عبده حمادة عبادي، 18 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.

- أحمد العبد سعيد، 40 عامًا، سحجات وكدمات.

- أحمد طليحي أحمد، 16 عامًا، اشتباه نزيف بالبطن.

- يوسف وهب الله العبد، 15 عامًا، اشتباه كسر بالجمجمة.

- محمود علي أحمد، 24 عامًا، سحجات وكدمات.

- نورهان سمير عبدالله، 17 عامًا، سحجات وكدمات.

- فاطمة محمود عبدالله، 17 عامًا، سحجات وكدمات متفرقة.

- سيد شحات محمد، 58 عامًا، سحجات وكدمات.

- عُمر حمادة سعيد، 32 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.

- أحمد طليحي حامد حسن، 30 عامًا، توفي باستقبال مستشفى قنا العام.

حادث انقلاب سيارة في قنا اليوم

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ بوجود حادث انقلاب سيارة ربع نقل، وأسفر عن مصرع عامل وإصابة 14 آخرين بقرية المراشدة.

على الفور، انتقلت قوات الأمن و10 سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة، وقال مصدر بإسعاف قنا، إنه جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.