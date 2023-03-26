حزن في قنا لوفاة طالب في حادث سير.. والمئات يشيعون جثمانه

شيع المئات من أهالي قرية كوم المجانين، في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا ، جثمان طالب بكلية التجارة، توفي إثر حادث في دائرة المركز، وتم دفنه في مقابر العائلة.

تشيع جنازة طالب في قنا

وشيعت جنازة الطالب المتوفي وسط حالة من الحزن، بين الأسرة والاحباب والاصدقاء والنقربين، خاصة أنه كان يتمتع بحسن الخلق، ومعروف بشهامته وحبه للجميع.

وقال محمد أحمد ، أحد الأهالي، لـ"الوطن"، إن الشاب المتوفى إبراهيم جمال كمال الدين، طالب بكلية التجارة جامعة جنوب الوادي، مقيم نجع كوم مجانين التابعة لقرية القبلي سمهود في مركز أبوتشت، تعرض لحادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية على طريق نجع حمادي- أبوتشت الزراعي، وتوفي في الحال.

وتابع أن "إبراهيم" يتمتع بحسن الخلق وسمعة طيبة بين الجميع، وكان مواظبا على الصلاة.

مصرع طالب في قنا

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، تلقت من النجدة بلاغًا بوجود حادث تصادم سيارة ميكروباص مع دراجة نارية على طريق نجع حمادي أبوتشت الزراعي.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع ابراهيم جمال كمال الدين، 21 عامًا، مقيم بقرية كوم مجانين في مركز أبوتشت، وإصابة كل من : جمال عبد الناصر محمد تغيان 20 عامًا، مقيم بقرية القبلي سمهود، ومحمود محمد محمود، 18 عامًا، مقيم بقرية كوم مجانين في مركز أبوتشت، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع دراجة نارية على طريق نجع حمادي – أبوتشت الزراعي، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبوتشت.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.