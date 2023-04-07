«باب رزق» يسلط الضوء على صناعة الغربال.. «عم محمود» 60 سنة بالمهنة

سلط برنامج باب رزق المذاع على قناة dmc، الضوء على صناعة الغربال «المنخل»، وقال الكاتب الصحفي والإعلامي يسري الفخراني: «اللي مايشوفش من الغربال يبقى أعمى، والغربال الجديد له شدة»، موضحًا أنه رغم كل ما قيل عن الغربال أبو عين واسعة أو ضيقة، إلا أنّ مهنة صناعة الغربال لم تصمد أمام إيقاع الحياة: «اللي فضل من الصنايعية عدد قليل جدا حتى اليوم».

شارع المعز

وتابع يسري الفخراني: «إحنا هنا في حوش قديم في شارع المعز بالقرب من شارع المغربلين، اللي اشتهر منذ مئات السنين بتجارة الذرة والقمح والشعير، وكان ييتطلب غربلتها لفرزها من الشوائب، وعلشان كده كان لازم يكون في غربال».

في المهنة من 60 سنة

وقال «عم محمود» أحد العاملين بمهنة صناعة الغربال، خلال لقائه بالبرنامج: «أنا في المهنة 60 سنة، بدأت المهنة في ورشة والدي الذي صنع الغربال أشكال وألوان»، لافتًا إلى أن هناك غربال تم تصنيعه منذ أيام الفراعنة بمتحف الأنتيخانة، كما تطور بعد ذلك بنشر الخشب مثل المساطر الطويلة، وتم صناعة الطوق في أوائل القرن العشرين وكانت مناشير الشجر يدوية.