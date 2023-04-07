محمد رمضان يحتفل بتصدره التريند لليوم الـ16 على التوالي

احتفل الفنان محمد رمضان مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتصدره تريند يوتيوب بمسلسل جعفر العمدة لليوم السادس عشر على التوالي.

ونشر محمد رمضان بوستر المسلسل، وعلق عليه: الحمد لله جعفر العمدة رقم واحد لليوم السادس عشر على التوالي وألف مبروك زملائي الغاليين أصحاب المركز الثاني وفعلاً يستحقوها عن جدارة وفرحتلهم أوي لما سألت مين المركز الثاني وقالولي أسرة مسلسل جعفر العمدة برضه.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم؛ منهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.