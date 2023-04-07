علي جمعة عبر قناة الناس: كامل البهتيمي حنجرة فولاذية.. وتوفي في عز شبابه

وصف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، القارئ الراحل الشيخ كامل يوسف البهتيمي بأنه كان تؤام روح الشيخ محمد صديق المنشاوي ووصفا سويًا بأنهما الحنجرة الفولاذية، مشيرًا أنهما نزلا سويًا ضيفي على الشيخ محمد الصيفي الذي كان يكتشف مواهب من قراء القرأن الكريم وتوفيا سويًا.

البهتيمي ولد عام 1922 وتوفي في عز شبابه

وأوضح جمعة خلال لقائه ببرنامج «مصر دولة التلاوة» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية «الناس»، أن البهتيمي ولد عام 1922 باسم محمد زكي بن يوسف البهتيمي ولٌقب بـ كامل إذ كانت تناديه أسرته بهذا الاسم، وتوفي 1969 عن عمر يناهز 47 عاما معتبرًا أنه مات في عز شبابه.

وأشار إلى أن البهتيمي ولد وحفظ القرآن ولم يذهب إلى أي معاهد لمعرفة القراءات مثل كثير من القراء، ولم يدرس دراسة أكاديمية في مقامات الموسيقي ونزل القاهرة وسكن لدى الشيخ محمد الصيفي.

تعرف على الشيخ المنشاوي في بيت الشيخ الصيفي

ولفت جمعة إلى أن الشيخ محمد الصيفي سمع عن قارئ جديد بمنطقة بهتيم، وذهب ليسمعه، وبعدما استمع له دعاه للقاهرة وللسكن في بيته وتقابل هناك مع الشيخ محمد صديق المنشاوي وأصبحا أصدقاء.