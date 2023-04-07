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السؤال الخامس عشر من مسابقة علي جمعة وفوق كل ذي علم عليم.. كم عدد منازل القمر؟

كتب:

محمد أسامة رمضان
07:31 م | الجمعة 07 أبريل 2023
الدكتور علي جمعة

الدكتور علي جمعة

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن السؤال الخامس عشر من برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، الذي يذاع عبر فضائية صدى البلد، تحت رعاية مؤسسة أبو العينين الخيرية.

كم عدد منازل القمر؟

ما عدد منازل القمر؟ وفي سؤال الحلقة الخامسة عشرة من برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، قال الدكتور علي جمعة: ما عدد منازل القمر؟، وكانت الاختيارات ممثلة في: «13.. 28.. 29» منزلة.

وفوق كل ذي علم عليم

كيفية المشاركة في مسابقة وفوق كل ذي علم عليم، بالاشتراك في المسابقة الدينية اليومية، من خلال الاتصال على رقم (5959)، ومدة الإجابة ستكون حتى حلقة اليوم التالي، ويحصل الفائز على جائزة قدرها 10000 جنيه، مقدمة من مؤسسة أبو العينين الاجتماعية والخيرية، بالإضافة إلى الدخول على سحب لرحلة عمرة.

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