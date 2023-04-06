علي جمعة عبر قناة الناس: أبوالعينين شعيشع أول وآخر الملتحقين بالإذاعة في عمر 17 عاما

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، عن القارئ أبو العينين شعيشع، مؤكدا أنه ملك المقامات والوحيد الملتحق بالإذاعة المصرية وهو بعمر الـ17 عاما.

وأضاف جمعة خلال لقائه ببرنامج «مصر دولة التلاوة» المذاع على قناة «الناس»، أن الشيخ أبو العينين شعيشع ولد سنة 1922 أي أنه من جيل الوسط أي شاهدناه وتحدثنا معه، ونشأ في محافظة كفر الشيخ.

الحلم بأن يكون ضابطا

وتابع: «كان والده يحلم له بأن يكون ضابطا، لكن الوالد توفي والشيخ عمره 9 سنوات، وظلت الأم لديها نفس رغبة زوجها بأن يكون ولدهما ضابطا إلى أن زارها ناظر مدرسته».

وواصل: «كان ناظر المدرسة اسمه منير جرجس، وكان يطلب من الطالب أبو العينين شعيشع، أثناء قدوم ضيوف للمدرسة أن يقرأ القرآن وكان ينال إشادات واسعة واعتبروه طفرة، وأكدوا ضرورة إتمام حفظه القرآن وتعليمه المقامات، وذهبوا لوالدته وأقنعوها وهي نفذت مشورتهم».

السفر للقاهرة

وأكمل: «في عمر الـ17 سافر إلى القاهرة في أواخر سنة 1937، ومد الله في عمره حتى 2011، لينتقل وهو في عمر 88 عاما».

وحول التحاقه بالإذاعة المصرية في سن الـ17، أكد أن الشيخ عبدالله بك عفيفي، سمع الشيخ أبو العينين شعيشع واصطحبه للإذاعة بعد الإعجاب بصوته، وكلم سعيد باشا لطفي رئيس الإذاعة، وأوصى بسماعه ولكنه رفض نظرا لصغر سنه، وبعد العرض على لجنة الاستماع، أصبح الوحيد الذي التحق بالإذاعة سنة 1940 وهو بعمر 17 عاما، في واقعة لم تحدث قبله.