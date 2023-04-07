مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 16.. يسرا تقترب من «الجدة سوسو»

تطورت الأحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 16، واقتربت «سميحة» الذي تقوم بدورها الفنانة يسرا، من إيجاد الجدة «سوسو»، لذا ينتظر المشاهدين بشدة عرض الحلقات القادمة.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. تطور في حياة مايان السيد

شهدت الحلقة السابقة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، تطور في الأحداث خاصة حياة مايان السيد، حيث ازدات قوة العلاقة بين الضابط حسام وسماح بعدما تقابلا وظلا يتحدثان طيلة الوقت وستطور المشاهد بينهم بالإطار الكوميدي.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

تنقل شبكة قنوات سي بي سي، عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، يوميًا في تمام الساعة 4.30 مساءً، على القناة العامة لشبكة سي بي سي، ومن مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة أيضًا، الساعة 6.15 مساءً على قناة سي بي سي دراما.

قصة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

يتناول المسلسل، أحداثا مهمة ومصيرية في حياة شخصية الدكتورة سميحة، التي تطالب بالميراث وتسعى للحصول عليه بعد عودتها لمصر بعد 25 عامًا، من وفاة زوجها ومن أبطال المسلسل الفنانة يسرا، وشيماء سيف، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي ومن إخراج عمرو صلاح