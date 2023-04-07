مسلسل ضرب نار الحلقة 16.. هل يصل «جابر» إلى «مهرة» بعد خروجه من السجن؟

يعرض مسلسل ضرب نار الحلقة 16، في تمام الساعة 10 مساء اليوم، لتتواصل الإثارة، بعدما شهدت حلقة أمس كثير من الأحداث، إذ خرج «جابر» الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي، من السجن ويبحث عن «مهرة» التي تقوم بدورها الفنانة ياسمين عبد العزيز.

أحداث مسلسل ضرب نار

يتوقع أن تجيب أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 16، على سؤال: هل يصل جابر إلى مهرة ويذهب إلى فيلا زيدان، أم تستطع سحر الهروب منه؟ كما تشهد الحلقة تحديد كيفية انتقام «جابر» من «سامي» الذي يجسد دوره الفنان أحمد الرافعي، بعد تسببه في دخول جابر السجن بسبب توزيع الأدوية المجدولة والمغشوشة؟

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

من بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

ويعرض مسلسل ضرب نار، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا.

والمسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكري.