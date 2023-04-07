مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1.. منى زكي وحيدة مع ابنيها بعد وفاة زوجها

يبدأ مسلسل تحت الوصاية الحلقة الأولى بسيدة أربعينية تجهز شنط أطفالها والخروج من الشقة التي تمثل زكريات أسرتها الصغيرة، قائلة «أنا حاولت بس انت متعرفش انا حصلي ايه بعد ما اترملت، أنا اتكسرت أوي من بعدك»، تعكس مشاهد الحلقة الأولى الهروب من واقع مأساوي ما بعد وفاة الزوج الذي ترك طفلين في عمر الزهور تاركا لزوجته «حنان» التي غيرت اسمها لـ«ليلى»، حياة شاقة مليئة بالتعب.

منى زكي في مسلسل تحت الوصاية

مع أولى مشاهد مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1 كانت لحظة وداع زوج منى زكي في مقبرته، وبعد أن تركت بيتها ظهرت محطة دمياط، وهي المحطة التي خرجت منها الأم مع طفلتها التي تحملها على يديها وابنها بجانبها مع مجموعة من الشنط، وبعدها تتحدث إلى السائق وهو مرشدها في المدينة بعد أن وجد لها سكنًا تعيش فيه، ليسألها عن ما إذا كانوا سافروا إلى دمياط من قبل، قائلاً: «جيتوا هنا قبل كدا؟» ليجيب عليه ابنها «ياسين» بالنفي، ويعاود السائق حديثه قائلاً: «هتستمتعوا هنا اوي، لكن ياسين قال له أن الأسكندريه أفضل.

شقة متهالكة تعيش فيها الأم و تخفي هويتها

تتوالى أحداث الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية، بعد الوصول إلى عنوان سكنها الجديد، دخلت الأسرة الصغيرة إلى قرية قديمة كما يبدو على جدران بيوتها واول الأشخاص الذين تقابلهم هو صاحب الشقة المتهالكة التي استأجرتها وهو أحمد خالد صالح، أبدت «ليلى» وهو الاسم الجديد الذي اختارته «حنان»، قلقها من الشقة واعترضت على السوء التي بدت عليه حتى وافقت في النهاية على استئجارها، تحاول التهرب من الماضي بكل الطرق حتى أنها أخفت هويتها حتى تستخرج بطاقة جديدة وتمضي العقد بإسم آخر.

مواعید عرض مسلسل تحت الوصایة

بعدما تم الإعلان عن التريلر الرسمي وأحداثه المختلفه، وكذلك اعلنت القنوات الناقلة مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية ، على شبكة «DMC»، في تمام الساعة 7:45 مساء، والإعادة الساعة 12:45 صباحا، و2:15 مساء وعلى DMC دراما في تمام الساعة 10:45 مساءا.