القنوات اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻣﺳﻠﺳل تحت الوصاية الحلقة 1 بطولة منى زكي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن

القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية الحلقة 1 بطولة منى زكي هي أول ما يفكر فيه متابعي الفنانة الكبيرة قبل ساعات من بدء السباق الرمضاني لمسلسلات النصف الثاني، أحداث مشوقة وقضايا يحملها المسلسل في أحداث عكسها التيرلر الرسمي للمسلسل، ومن أهم القنوات الناقلة حتى الآن هي شبكة «Dmc» التي تعرض المسلسل خلال الـ15 يوماً المتبقية.

مسلسل تحت الوصایة بطولة منى زكي

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ومعها نخبة من الممثلين الكبار والوجوه الشابة منهم الفنان دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

القنوات اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻣﺳﻠﺳل تحت الوصاية الحلقة 1 بطولة منى زكي

أما عن تردد القناة الناقلة لمسلسل تحت الوصاية فهو يعرض على شبكة «DMc» و«DMC دراما»، وكذلك على منصة «watch it».

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

القنوات اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻣﺳﻠﺳل تحت الوصاية الحلقة 1 بطولة منى زكي

مع انتظار الحلقة الأولى لمسلسل منى زكي، أعلنت القنوات الناقلة مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية، على شبكة «DMC»، في تمام الساعة 7:45 مساء، والإعادة الساعة 12:45 صباحا، و2:15 مساء وعلى DMC دراما في تمام الساعة 10:45 مساء.

مسلسل مني زكي تحت الوصایة

يعتبر مسلسل منى زكي تحت الوصاية من المسلسلات التي تفتح ملفات قضايا المرأة، من خلال رحلة سيدة أربعينية تسعى إلى البحث عن عمل وينتهي بها المطاف للعمل على مركب في إحدى المدن الساحلية.

أحداث وقصة مسلسل تحت الوصایة بطولة منى زكي

وتدور أحداث وقصة مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي حول تسليط الضوء على قانون الوصاية على الأبناء، سواء بعد رحيل الزوج أو الأب، من خلال شخصية مميزة تدور حول «حنان»، التي تقدمها خلال أحداث العمل، وهي سيدة أربعينية يتوفى زوجها ولديها ابن وابنة وتعتمد على ابنها ياسين في الاهتمام بأخته الصغيرة خلال فترة عملها، إذ إنها بعد رحيل الزوج تجد نفسها وحيدة في مواجهة الحياة، وهو الأمر الذي يضطرها للنزول إلى الشارع، وتتجه إلى امتهان مهنة الصيد، لكي تتمكن من العيش وإيجاد مصاريف أولادها.