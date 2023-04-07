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مسلسل تحت الوصاية الحلقة الأولى.. كيف تبدأ رحلة منى زكي في البحث عن عمل؟

كتب:

نرمين عزت
11:09 ص | الجمعة 07 أبريل 2023
منى زكي مسلسل تحت الوصاية

منى زكي مسلسل تحت الوصاية

انتهى النصف الأول من شهر رمضان بمسلسلات الجزء الأول من السباق، حتى يبدأ نصف آخر وسباق فني مختلف منهم مسلسل تحت الوصاية الحلقة الأولى، بطولة الفنانة منى زكي مع مجموعة من الفنانين في إحدى المدن الساحلية، كما ينتظر الجمهور أحداثًا مشوقة خلال تلك التجربة التي تسلط الضوء على قانون الوصاية ومعاناة الأرملة في تربية أولادها والبحث عن عمل يكون مصدر دخل لهم.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة الأولى 

مسلسل تحت الوصاية الحلقة الأولى هو محط اهتمام ملايين المشاهدين للبرومو الرسمي للمسلسل، وكيف سبتدأ منى زكي رحلتها في ذلك العمل المنتظر، خاصةً أن أحداث التيرلر الرسمي الذي شاركته الصفحة الرسمية لشركة سعدي جوهر يعكس مغامرات وقضايا مهمة للمرأة منها وصايتها على الأطفال بعد وفاة زوجها، العمل والحياة في بيئة جديدة بين الصيادين والبحر ومحاولة العمل على مركب، والكثير من الأحداث الأخرى من المفترض أن يتم عرضهم في 15 أو 14 حلقة بداية من 16 رمضان.

مواعید مسلسل تحت الوصاية الحلقة الأولى 

يعرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة الأولى، بطولة منى زكي على قناة dmc في تمام الساعة 7:45 مساء، والإعادة الساعة 12:45 صباحا، و2:15 مساء، على أن يكون ذلك بدءًا من 16 رمضان.

كما تدور أحداث مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي، حول فكرة الأم الأرملة التي تذهب للعمل على مركب في إحدى المدن الساحلية مع طفلها ياسين الذي يقوم بدوره الطفل عمر شريف، وكيف يمكنها أن تتحول إلى بطلة خارقة للحفاظ على حياة أولادها؟ وتتفاجأ بقدرتها على فعل أشياء لم تكن في مخيلتها من أجل حمايتهم، حسب ما كشفه كشف المخرج محمد شاكر خضير، في تصريحات إعلامية.

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بقلم نرمين عزت