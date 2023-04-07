مسلسل منى زكي تحت الوصاية يناقش رحلة أرملة تبحث عن حق أطفالها في الحياة

مسلسل منى زكي تحت الوصاية، يسلط الضوء على أحد القضايا المهمة بعد وفاة الزوج، وهو قانون الوصاية، وخلال أحداث المسلسل ينتظر المتابعون الحلول التي سيقدمها صناع العمل، وما ستفعله منى زكي التي تقوم بدور «حنان» الأرملة الأربعينية في البحث عن حق أولادها، وكذلك العمل في مهن شاقة.

مسلسل منى زكي تحت الوصایة

وتدور أحداث مسلسل منى زكي تحت الوصاية، الذي يبدأ عرضه اليوم الجمعة، حول تسليط الضوء على قانون الوصاية على الأبناء، سواء بعد رحيل الزوج أو الأب، من خلال شخصية مميزة لـ«حنان» الأم الأربيعينة التي مات زوجها وترك لها طفلين، وتعتمد على ابنها ياسين في الاهتمام بأخته الصغيرة خلال فترة عملها، إذ أنها بعد رحيل الزوج تجد نفسها وحيدة في مواجهة الحياة، وهو الأمر الذي يضطرها للنزول إلى الشارع، وتتجه إلى امتهان مهنة الصيد، لكي توفر مصاريف أولادها.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

ومسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ومعها نخبة من الممثلين الكبار وكذلك الوجوه الصغيرة، منهم الفنان دياب وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

تردد القناة الناقلة لمسلسل تحت الوصایة

أما عن تردد القناة الناقلة لمسلسل تحت الوصاية فهو يعرض على قناتي «DMc» و«DMC دراما»، وكذلك على منصة «watch it»، أما عن تردد القناة فهو كالآتي:

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

مواعید عرض مسلسل تحت الوصایة

مع انتظار الحلقة الأولى لمسلسل منى زكي، أعلنت القنوات الناقلة مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية ، على قناة «DMC»، الساعة 7:45 مساء، والإعادة الساعة 12:45 صباحا، و2:15 مساء وعلى DMC دراما في تمام الساعة 10:45 مساء.