أماكن للخروج في العيد بالإسكندرية بأقل تكلفة.. الكورنيش أرخصها 

برزت أماكن عدة للخروج في العيد بالإسكندرية بأقل تكلفة، يعد الكورنيش أرخصها بالإضافة إلى الحدائق التي تشهد انتعاشة كبرى بالتحديد في فترة الربيع الراهنة، حيث أن الإسكندرية تتجمل في ثوب عروس البحر الابيض المتوسط التي تحوي أماكن عدة للاحتفال والخروجات بأقل الأسعار الممكنة.

أماكن للخروج في العيد بالإسكندرية بأقل التكلفة

ويقول محمد سعد، الخبير السياحي في الإسكندرية، إن حدائق المنتزه تتصدر أماكن الخروج في العيد بالإسكندرية وذلك بعد التطوير الكبير التي شهدته حيث تحوي أماكن متعددة، لافتاً إلى أن منطقة المعمورة المجاورة لها تعد أبرز الأماكن أيضا حيث تحوي عشرات المطاعم والكافيهات المميزة، وكلاهما يعدان الأماكن المثلى في هذا التوقيت من العام.

شواطئ الإسكندرية أرخص أماكن الخروج في العيد بالإسكندرية

وأضاف «سعد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه مع الطقس الربيعي فتصبح شواطئ الإسكندرية خيارا مميزا مع تباين أسعارها بدءاً من النظام المجاني في شاطئي المندرة والأنفوشي، بالإضافة إلى كورنيش الإسكندرية ناهيك عن الشواطئ العامة ذات الدخول ب5 جنيهات، علاوة على الشواطئ المميزة التي تبلغ تذكرتها 10 جنيهات والأخرى 15 جنيها، وصولاً إلى الشواطئ السياحية ذات التذاكر التي تبلغ قيمتها 25 جنيها، لذا فهي أسعار بسيطة في متناول الجميع من أجل قضاء أوقات طيبة، والاستمتاع بالعيد.

فنادق الإسكندرية والأماكن العامة

وأشار الخبير السياحي إلى وجود أماكن أخرى للخروج في العيد بالإسكندرية إلا أن تكلفتها أعلى من سابقتها، بالتحديد الفنادق الكبرى بمنطقة سموحة.