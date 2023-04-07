إصابة 4 أشخاص في تصادم بين سيارة ودراجة نارية بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب قبل قليل، عدد 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية توك توك بالطريق الزراعي أمام قرية بردلة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

حادث تصادم في البحيرة

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية توك توك بالطريق الزراعة أمام قرية بردلة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

تحديد أسماء مصابي الحادث

بالفحص تبين إصابة كل من، «منصور نبوي محمد 12 عاما، وعزيزة رمضان أحمد 32 عاما، وشهد محمد رمضان 15 عاما، وهناء محمد رضا 35 عاما»، وجميعهم مقيمين بكفر الدوار، ومصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، ونقلوا إلى مستشفى كفر الدوار لتلقي العلاج اللازم.