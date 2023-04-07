أيمن بهجت قمر لـ«أنا والقناع»: إسماعيل ياسين يعتبر جدي.. هو اللي ربى والدتي

كشف السيناريست أيمن بهجت قمر علاقة القرابة بينه وبين الفنان الراحل إسماعيل ياسين.

وأضاف بهجت قمر، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية عبدالوهاب: «إسماعيل ياسين يعتبر جدي، وهو كان زوج خالة والدتي، وهو اللي مربيها، ومن هي عندها سنتين وتبناها بعد طلاق جدي وجدتي، وأمي راحت عاشت مع خالتها اللي هي فوزية زوجة إسماعيل ياسين».

أمي عاشت عصور الفن

وتابع: «أمي عاشت عصور الفن كلها، إسماعيل ياسين وهي طفلة، وفؤاد المهندس في وجود والدي، ومعاصرة العصر الحالي معايا».

أمي تربت في ظروف قاسية

واستطرد: «أمي ست لما بفكر فيها بحس إنها تربت في ظروف قاسية جدا، وعمرها ما قعدت في بيت باسمها، وإلى الآن تتنقل من بيت لبيت وبمزاجها، واتحايلت عليها من 10 سنوات أشتريلها شقة جنبي وقالت لي لا أنا حابة الحتة دي».