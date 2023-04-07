أيمن بهجت قمر يكشف لـ«أنا والقناع» تفاصيل العلاقة الطيبة بين والده وزوج والدته

قال السيناريست أيمن بهجت قمر، إن والده إذا ظل حيا كان رد والدته إلى عصمته مرة أخرى بعد انفصال دام 13 عاما.

وأضاف بهجت قمر، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية عبدالوهاب: «لو والدي كان عايش كان هيرد أمي تاني بعد طلاق دام 13 سنة، وكنت حابب دا يحصل».

أبويا وأمي انفصلوا من صغري

وتابع :«عمري ما شفت أبويا وأمي في كادر واحد، وكانت متزوجة من المخرج عادل صادق من وأنا عندي 3 سنوات، ومكانوش هي ووالدي بيتقابلوا، لكن كان والدي وزوجها بيتقابلوا بحكم الشغل، وقلتله أنت إزاي تشتغل مع جوز أمي، بس هما كانوا أكبر من كدا والدنيا بالنسبالهم أبسط من كدا».

وأشار: «والدي توفى 3 يناير 1989 وأمي طلقت من أبو أشقائي في شهر مايو من نفس العام، وأعتقد إن أبويا لو كان موجود كان هيرد أمي».

أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.