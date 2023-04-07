أيمن بهجت قمر لـ«أنا والقناع»: «عمري ما أنسى اللي الفنانة شريهان عملته معايا»

قال السيناريست أيمن بهجت قمر، إن الفنانة شريهان راعت وصية والده واهتمت به.

وأضاف بهجت قمر، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية عبدالوهاب، «كانت بتبعت تاخدني أجيب هدوم، وتبعت ناس يبيضوا الشقة وتبعت فلوس، ويكفي السؤال عليا والاهتمام».

أخت وسند

وتابع: «اتخانقت مرة مع زوجة خالي، وبيت في قسم الدقي، وأول حاجة عملتها إني كلمت صاحبي من الشباك، وقلتله كلم شريهان، وكانت أخت وسند ليا، ومن أجدع وأوفى الناس، وأنا مسميها (شريهان جدا)، وعمري ما أنسى اللي عملته معايا».

أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.