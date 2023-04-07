أيمن بهجت قمر لـ أنا والقناع: 1989 سنة الحزن الأكبر في حياتي

قال السيناريست أحمد بهجت قمر، إن 1989 تمثل سنة الحزن الأكبر في حياته، وجعلته إنسانا آخر، متابعا: «أتذكر هذه السنة بأنني كنت عيل تخين ورخم، ولا يعمل أي شيء في حياته سوى تناول الشاورما، ومتدلع لأني وحيد أبويا».

ورثت من والدي اسمه و7 آلاف جنيه

وأضاف «قمر»، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أنه في هذا الوقت كان يشغله الفن، خاصة أنه يحب الفن من صغره، ولا يعرف ماذا سيفعله، ولكن في 1989 بدأ يتكون فيه شخص جديد، إذ اكتشف أنه في الحياة وحيدا ولا يمتلك إلا اسم والده وعمله الطيب و7 آلاف جنيه في البنك.

وأشار إلى أن والديه كانا منفصلان عن بعضهما، فكان لا يعيش مع والدته بعد وفاة والده، متابعا: «عندما ذهب للعيش مع أمي لا أعرف العيش معها، كنت وقتها عندي 15 سنة، وكانت ترغب في تربيتي في الوقت الذي كنت أعيش فيه مع والدي».

برنامج أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، واستضاف في الأيام السابقة يسرا وغادة عادل ونيللي كريم وشريف منير وشيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.