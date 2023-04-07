أيمن بهجت قمر لـ أنا والقناع: عشت لوحدي من وأنا عندي 16 سنة

قال السيناريست أيمن بهجت قمر إنه قرر العيش وحيدا عندما بلغ من العمر 16 عاما، متابعا: «كان قرار صعب، لأنني اضطريت أن اشتغل وأصرف على نفسي، وأصبحت أعمل إعلانات وأي شيء وأغاني هابطة».

شعرت بأنني قزم وسط العالم الكبير

وأضاف أيمن بهجت قمر، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية عبدالوهاب أنه شعر بأنه قزم أو عقلة الإصبع مرتين وسط العالم الكبير السريع، مرة في شارع التحرير، والمرة الثانية في كوبري عباس.

وتابع: «شعرت حينها أنني وحيد وضئيل، ولديّ عقدة فيما يتعلق بالوحدة تلازمني، الإحساس بالوحدة حتى وأنا في وسط عائلة وأولادي وأهلي، يتملكني شعور الوحدة طوال الوقت، وهذه مشكلة بداخلي، من عز ومجد وفلوس لـ لا شيء».

برنامج أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.