مسلسل الكتيبة 101 حلقة 16.. العناصر التكفيرية تهجم على كمائن الشيخ زويد

بدأ مسلسل الكتيبة 101 حلقة 16 باتصال هاتفي بين المقدم خالد «آسر ياسين» وأحد الضباط ليخبره الأخير أن وحيد وزوجته غادروا المنزل، وكمال لم يوجد في سيناء لأكثر من شهر ليؤكد عليه المقدم خالد باستمرار البحث عنه ومعرفة مكانه الحالي، ليأتي أحد الضباط ويخبره أن هناك صمت لاسلكي لجميع التكفريين.

مسلسل الكتيبة 101 حلقة 16

وكشف مسلسل الكتيبة 101 حلقة 16 اجتماع الضابط نور مع باقي ضباط الكتيبة الذي يجسد دوره الفنان عمرو يوسف مع باقي الضباط ليضعوا خطة عمل، وذلك بعد ظهور مجموعة كبيرة من التكفريين وهم يطلقون أعيرة نارية باستخدام أسلحة ثقيلة في الهواء بشكل كثيف وبدأوا في إخافة جميع سكان المنطقة.

وخلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 ظهر أحد التكفريين وهو يقود سيارة محملة بالتفاح، ولكنها محملة بالمتفجرات وليضرب أحد كمائن الشيخ زويد ويقتل عددا من الجنود، ليأمر قائد الضباط بسرعة إرسال الدعم من كل المناطق القريبة إلى الكمائن ومنطقة الشيخ زويد.

أحداث مسلسل الكتيبة 101

وتعاون الضابط نور «عمرو يوسف» والمقدم خالد «آسر ياسين» معا للدفاع عن أنفسهم أثناء مواجهة العناصر التكفيرية ومحاولة التخلص منهم لأنهم كانوا منتشرين في كل مكان في منطقة الشيخ زويد، وأظهر الجنود في الكمائن شجاعة كبيرة أثناء هجوم العناصر التكفيرية عليهم مباغتة في الكمائن، وذلك خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 حلقة 16.