مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15.. عمرو يوسف يعترف بحبه للدكتورة آمنة

اعترف الرائد نور (عمرو يوسف) بحبه للدكتورة آمنة (ميرنا نور الدين)، خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15، حيث ذهب إلى مكتبها في المستشفى وطلب أن يتحدث إليها في موضوع هام، ويخبرها أنه يحبها ويرغب في الارتباط بها رسميا، وهو الأمر الذي يفاجئها.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15 بطولة عمرو يوسف

ويعبر الرائد نور عن حقيقة مشاعره تجاه الدكتورة آمنة، في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15، وأنه سابقا كان يهرب من موضوع الزواج والارتباط، ولكن الموضوع معها مختلف، حيث يشعر بأنه يرغب في رؤيتها والحديث معها طول الوقت، ومن جانبها توافق آمنة على الزواج منه.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15.. المقدم خالد يحصل على معلومات عن زعيم التنظيم الإرهابي

يحقق المقدم خالد (آسر ياسين) مع عوض نائب مفتي التنظيم الإرهابي بعد انشقاقه عنهم، ويكشف له أنه كان يجتمع مع مفتي التنظيم الشيخ أبو حمزة مع عدد من قيادات التنظيم، ويخبره أنه لم يقابل أبودعاء زعيم التنظيم سوي مرة واحدة، ويكشف له عددا من المعلومات عن الزعيم وتحركاته.