ما زال مسلسل الكتيبة 101 متصدر الترند، ويبحث متابعي وجمهور المسلسل على مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون برمضان 2023، ويستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون برمضان 2023.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون برمضان 2023

يعرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون، في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 3 صباحا، والأخرى 10 صباحا.

إشادات الجمهور بمسلسل الكتيبة 101

وحرص عدد كبير من المتابعين على التفاعل وكتب أحد المتابعين: «فتحي عبدالوهاب في الكتيبة 101 تاريخي يا أخوانا، هو اللي شدني اتفرج ع المسلسل»، وكتب آخر: «عايزين تعلنوا الشيخ زويد ولاية يا إرهابيين ده طب ازاي واحنا عندنا أسود في الجيش المصري، زي الرائد نور والمقدم خالد وجنود أسود، فوقوا يا إرهابيين وبلاش أوهام، احنا عندنا خير أجناد الأرض»