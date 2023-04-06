مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15.. فتحي عبدالوهاب يجهز سيارة مفخخة لتنفيذ هجوم إرهابي

يتابع الدكتور وحيد (فتحي عبد الوهاب) تجهيزات سيارات مفخخة للقيام بعملية إرهابية يخطط للقيام بها ضد الجيش، وذلك ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15، ويسأل أحد أفراد التنظيم عن حمولة السيارة ويكشف أنها قد تحمل ما يقرب من 200 كيلو متفجرات، ويطلب منه رفع حمولة السيارة لتصل إلى 500 كيلو متفجرات لإحداث خسائر كبيرة في جانب الجيش.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15.. المقدم خالد يواصل البحث خلف حكيم

يجتمع زعيم التنظيم الإرهابي (بهاء ثروت) مع قادة التنظيم، خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15، ويخبرهم أنه بصدد احتلال مدينة الشيخ زويد وإعلانها أول إمارة إسلامية في سيناء.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15

وعلى الجانب الآخر، يتتبع المقدم خالد ( آسر ياسين) الخطوط خلف الدكتور وحيد، حيث يحقق مع أحد المهربين الذين كانوا يعملون مع الدكتور وحيد، ويخبره أن اسمه حاليا أصبح حكيم بعد انضمامه للتنظيم الإرهابي. يجمع مسلسل الكتيبة 101 في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم آسر ياسين، عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، وليد فواز ومن إخراج محمد سلامة.