مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16.. المقدم خالد يقترب من كشف هوية حكيم

ينتظر الجمهور مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية، خاصة فيما يتعلق بـ حكيم «فتحي عبد الوهاب» وتخطيطه لعملية إرهابية جديدة وعلى الجانب الأخر يقترب المقدم خالد «آسر ياسين» من كشف هويته، خاصة بعد التحقيق مع عوض نائب مفتي التنظيم والذي كشف له عدد من المعلومات الهامة عن قائد التنظيم أبو دعاء وعدد من القادة.

وتتابع أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16 أحداث الحلقة الماضية والتي شهدت، متابعة حكيم «فتحي عبد الوهاب» تجهيزات سيارات مخخة للقيام بعملية إرهابية يخطط للقيام بها ضد الجيش، ويسأل أحد أفراد التنظيم عن حمولة السيارة ويكشف أنها قد تحمل ما يقرب من 200 كيلو متفجرات، ويطلب منه رفع حمولة السيارة لتصل إلى 500 كيلو متفجرات لإحداث خسائر كبيرة في جانب الجيش.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16

يعرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16 في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على قناة ON، وتعرض للمرة الثانية في تمام الساعة العاشرة على ON دراما، وذلك بجانب عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية.