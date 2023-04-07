تنظيم ندوة تعريفية بالمشروعات الخضراء الذكية بالأقصر الإثنين المقبل

أعلنت محافظة الأقصر، عقد ندوة تعريفية عن المشروعات الخضراء الذكية، يوم الإثنين الموافق 10 أبريل الجاري، والندوة خاصة بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يعقبها برنامج تدريبي وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، بحضور الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ، والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، والمهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم ،والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية.

التقديمات تبدأ أبريل وتنتهي مايو

وأضافت محافظة الأقصر، في بيان، أن الموعد سواء للندوة أو البرنامج التدريبي سيكون في الفترة من الساعة 9 ونصف صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرا، وستبدأ التقديمات للمرحلة للثانية فى شهر أبريل ويستمر التقديم لها حتى نهاية مايو 2023.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وتابعت، تصنيف المشروعات المشاركة بالمبادرة يشمل 6 فئات متنوعة ما بين مشروعات كبيرة الحجم، مشروعات متوسطة، مشروعات محلية صغيرة، ومشروعات خاصة ومرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، فضلا عن المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وكذا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة.

يشار إلى أن المبادرة الوطنية جرى إطلاقها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022، ويشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والوزارات والمحافظات والجهات المعنية، من خلال لجنة تحكيم وطنية.

ودعت محافظة الأقصر، المواطنين المعنيين بالمشروعات الخضراء الذكية للحضور، وذلك عن طريق الرابط التالى :-

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjY4MWRlMTEtNWI5Ny00YzBhLTlmY2EtZTg3ODFlYTVmZDFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282263f08-9d9c-4f5d-b415-4ff41669f7fd%22%2c%22Oid%22%3a%22504889bd-a10d-4410-b2b5-7cb5f28137c1%22%7d