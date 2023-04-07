أماكن للخروج في العيد في محافظة الأقصر بأقل تكلفة.. حدائق ومعدية وممشى

إذا كنت تخطط لقضاء إجازة عيد الفطر وتبحث عن أماكن للخروج في العيد في محافظة الأقصر بأقل تكلفة، فإذا كنت من المقيمين في الأقصر أو خارجها فإليك أشهر أماكن يمكن أن تقضي فيها فسحة العيد وأسعارها.

أماكن للخروج في العيد في محافظة الأقصر بأقل تكلفة.. جزيرة الموز

تقع جزيرة الموز غرب الأقصر، وهى عبارة عن جزيرة تقع على النيل، مباشرة تكسوها أشجار الموز والمانجو والأشجار الكثيفة وتقدم فيها المشروبات والمأكولات والموز وبها حديقة حيوان صغيرة بها تماسيح وقرود ونسانيس وثعلب وسلحفاة، كما يوجد بها مباني قديمة وساقية وفرن بلدي بالطين، وتبلغ تذكرة الدخول للفرد حوالي 20 جنيه.

أكوا بارك الندى لاند

تقع على امتداد شارع التليفزيون بمدينة البياضية، وبها ملاهي مائية رائعة تستطيع السباحة والاستمتاع باللعب في المياه، وتبلغ تذكرة الدخول حوالي 70 جنيها للفرد، حسب السن.

المعدية النيلية

يمكنك قضاء فسحة نيلية في المعدية النهرية الواصلة بين شرق الأقصر وغربها وموجودة بجوار مستشفى الكرنك الدولي، وتستطيع قضاء فسحة نيلية حوالي ربع ساعة في النيل بجنيه واحد للفرد.

شارع مصر

يقع على طريق الجولي فيل بمدخل مدينة البياضية، به عربات الطعام والوجبات السريعة والمقاهي، في جو ممتع في الهواء الطلق بجوار الزراعات والخضرة، بأسعار مخفضة في متناول الجميع.

حمام السباحة بنادي الأقصر الرياضي

يوجد بنادي الأقصر الرياضي بمنطقة العوامية، حمام السباحة، ويفتح أبوابه منذ التاسعة صباحا وتبلغ تذكرة الدخول حوالي 20 جنيها للفرد.

الهريفة غرب الأقصر

وهى جزيرة رملية بوسط النيل بقرية الإقالتة غرب المحافظة، تستمتع بها بأجواء المصيف مجانا، وتستطيع السباحة في النيل وتصل إليها بمعدية الأهالي النهرية بالأقالتة ب2 جنيه فقط.

كورنيش النيل والممشى السياحي وساحة أبوالحجاج

تستطيع التنزه على الكورنيش والممشى السياحي وتناول الوجبات والمشروبات السريعة في الهواء الطلق والاستمتاع بأجواء النيل.