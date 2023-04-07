مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16.. نور النبوي يواجه العناصر التكفيرية بشجاعة

أظهر نور النبوي الذي يجسد دور ضابط شرطة وقائد أحد الأكمنة بسيناء، شجاعة كبيرة خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16 في مواجهة العناصر التكفيرية التي هجمت على الكمين الذي يتولى قيادته في منطقة الشيخ زويد بسيناء، بعد هجوم العناصر التكفيرية بصورة مباغتة على كل الأكمنة في المنطقة بالأسلحة الثقيلة والمتفجرات.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16

وشهدت أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16استشهاد أحد أصدقاء نورالنبوي على يد العناصر التكفيرية خلال هجومهم على الكمين، الأمر الذي صدمه بشدة، وجعله يقود الدبابة بمفرده ويبدأ بالهجوم على كل العناصر التكفيرية الموجودة أمام الكمين، ليدافع عن نفسه وينتقم لصديق الذي استشهد بسببهم.

وفي مشاهد متتابعة، ظهرت شجاعة ضباط كمائن الشيخ زويد في الدفاع عن أنفسهم والدفاع عن سيناء من الناصر التكفيرية، التي كانت تمتلك كمية كبيرة من الأسلئحة والمتفجرات، والسيارات المصفحة ضد الرصاص.

مسلسل الكتيبة 101

وتدور أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16 حول وقائع تصدي الكتيبة 1010 للتنظيمات الإرهابية والتكفيرية في شمال سيناء، وتبدأ القصة في يوم 28 يناير2018، وهو اليوم الذي هجمت فيه العناصر التكفيرية على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.