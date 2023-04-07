مسلسل الكتيبة 101 حلقة 16.. القبائل البدوية تساعد الجيش

شهدت أحداث مسلسل الكتيبة 101 حلقة 16 هجوم العناصر التكفيرية على منطقة الشيخ زويد والكمائن الموجوة بها بشكل مفاجئ وباستخدام أسلحة ثقيلة وعبوات مفخخة، ليظهر الضابط هارون الذي يجسد دوره الفنان محمود عبد الغني شجاعة كبيرة بطلبه الذهاب إلى الكمائن ليقدم لها الدعم بالرغم من أن العناصر التكفيرية وضعت متفجرات على كل الطرق، لتمنع دخول أي دعم.

مسلسل الكتيبة 101 حلقة 16

وظهر خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 حلقة 16 الدكتور وحيد الذي يجسد دوره الفنان فتحي عبد الوهاب، وهو يشاهد ما يحدث مع أحد العناصر التكفيرية ويسأل عن الشيخ أسامة ليخبره الأخير أنه ينتظره عند المسجد.

وظهر أحد قادة العناصرالتكفيرية وهو يأمر رجاله بتفجير كل منطقة الشيخ زويد بكل شوارعها باستخدام وتفخيخها في أقل من ساعة، ولكن على الجانب الآخر كانت القبائل تستعد لمساعدة الجيش للدخول إلى المنطقة ويقدموا لهم المساعدة الممكنة، ورصد الطرق التي تحتوى على عبوات تفجير، وفتح الطريق للإسعاف لنقل المصابين، وذلك خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16.

مسلسل الكتيبة 101

وعلى الجانب الآخر، وصلت أخبار الهجوم إلى ميرنا نور الدين التي تجسد دور الطبيبة التي تعيش في العرش وعى علاقة مع الضابط نور عمرو يوسف، الأمرالذي أخافها بشدة وأصابها بتوتر شديد.