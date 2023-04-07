أهالي القصير يروون كواليس تصوير مسلسل تحت الوصاية وصور لمنزل منى زكي

تابع الملايين أولى حلقات مسلسل تحت الوصاية الذي تم عرضه اليوم على شاشة قناة dmc وجذب المسلسل مواطني البحر الأحمر والذي انتظروا عرضه حيث تم تصوير عدد من المشاهد في مدينة القصير في منطقة حارة والتي شهدت منزل الفنانة مني زكي والتي تجسد شخصية «حنان» وهي أم لطفل وطفلة.

منزل مني زكي في مسلسل تحت الوصاية

يقول علي عبده، من أهالي مدينة القصير والذي شاهد كواليس تصوير مسلسل تحت الوصاية، أنه سعيد لمشاهدته عرض أولى حلقات المسلسل والذي شهد تصوير كواليسه، مؤكدا في تصريحات لـ «الوطن» أن سعادته نابعة من إلقاء الضوء على مناطق مدينة القصير وهي من أقدم مدن البحر الأحمر.

كواليس مسلسل تحت الوصاية

وأشار إلى أن الآلاف من أهالي مدينة القصير التفوا حول شاشات التليفزيون في المنازل على المقاهي لمتابعة أولى حلقات المسلسل ومشاهد أبطال المسلسل والذين التقوا بهم أثناء التصوير وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معهم، واصفا إياهم بالمتواضعين وروحهم حلوة، خاصة منى زكي والفنان دياب، حيث استجابوا لالتقاط الصور التذكارية معهم.

ولفت إلى أنه يعرف كواليس المسلسل ولكنه لن يبوح به حتى لا يتم حرقه على المشاهدين.

منزل منى زكي يعود إلى العصر العثماني

ويضيف الدكتور ياسر خليل، الباحث التاريخي بالقصير، أن منزل منى زكي في المسلسل والذي ظهر في أولى حلقات مسلسل تحت الوصاية يتواجد بمنطقة حارة تحت وحارة السقيفة وهما من أقدم مناطق القصير جنوب محافظة البحرالأحمر ويعود بناء المنازل إلى العصر العثماني وكان يقطنها الصيادون والعاملون في ميناء القصير وقتها.