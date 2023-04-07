موعد عرض مسلسل تحت الوصاية على قناة Dmc دراما

موعد عرض مسلسل تحت الوصاية يعرض على قناة dmc دراما اليوم الساعة الحادية عشر إلا ربع، بعد عرضه الأول على قناة dmc عقب صلاة العشاء، والمسلسل بطولة منى زكي يطرح قضية الوصاية على الأطفال بعد رحيل الزوج والأب، وتجد نفسها في مواجهة عالم ذكوري، وتمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة تستطيع تحدي الجميع.

موعد عرض مسلسل تحت الوصاية

وينتظر الكثيرون الحلقة الأولى لمسلسل منى زكي، بعدما تم الإعلان عن التريلر الرسمي وأحداثه المختلفه، وكذلك اعلنت القنوات الناقلة مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية ، على شبكة «DMC»، في تمام الساعة 7:45 مساء، والإعادة الساعة 12:45 صباحا، و2:15 مساء وعلى DMC دراما في تمام الساعة 10:45 مساءً.

تردد القناة الناقلة لموعد عرض مسلسل تحت الوصاية

أما عن تردد القناة الناقلة لمسلسل تحت الوصاية فهو يعرض على شبكة «DMc» و «DMC دراما»،وكذلك على منصة «watch it».

لمعرفة موعد عرض مسلسل تحت الوصاية، تابعوها على الترددات التالية:

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

أبطال مسلسل تحت الوصایة

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ومعها نخبة من الممثلين المميزين، منهم الفنان دياب وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، سنراهم في موعد عرض مسلسل تحت الوصاية.

أحداث وقصة مسلسل تحت الوصایة بطولة منى زكي

وتدور أحداث وقصة مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي حول تسليط الضوء على قانون الوصاية على الأبناء، سواء بعد رحيل الزوج أو الأب، من خلال شخصية «حنان»، التى تقدمها خلال أحداث العمل، وهى سيدة أربعينية يتوفى زوجها ولديها ابن وابنة وتعتمد على ابنها ياسين في الاهتمام بأخته الصغيرة خلال فترة عملها، إذ أنها بعد رحيل الزوج تجد نفسها وحيدة في مواجهة الحياة، وهو الأمر الذي يضطرها للنزول إلى الشارع، و تتجه إلى امتهان مهنة الصيد، لكي تتمكن من العيش وإيجاد مصاريف أولادها، وكل ذلك تابعوها في موعد عرض مسلسل تحت الوصاية اليوم.