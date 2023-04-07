استقرار حالة مصابي الحادث المروري بالإسماعيلية وخروج أحدهم من المجمع الطبي

قالت مصادر في مجمع الإسماعيلية الطبي إن المصابين في الحادث المروري بالإسماعيلية استقرت حالتهم الصحية، وخرج أحد المصابين خلال الساعات القليلة الماضية بعد إجراء الطوارئ اللازمة لهم.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المجمع استقبل 3 حالات ظهر اليوم جميعهم في عمر الشباب، نتيجة انقلاب سيارة سوزوكي على طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي قرب مفارق سرابيوم.

كسور وجروح بين المصابين

وقالت المصادر الطبية إن مجمع الإسماعيلية استقبلت كلا من يوسف عبد الفتاح عيد حسن، 17 عاما، مقيم بقرية نفيشة، ومصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات بالذراعين تم خروجه من المستشفى.

وأضافت المصادر أنه تم استقبال كل من سيد أحمد مدبولي علي، 18 عاما، مقيم بنفس العنوان، ومصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى والفخذ اليسرى وعبد الله عربي عبد النبي 36 عاما، مقيم في قرية السبع آبار بدائرة مركز أبوصوير، ومصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات متفرقة بالجسم وتم احتجازهما في المستشفى.

وأشارت المصادر الطبية إلى أنه تم إجراء كل الطوارئ اللازمة للمصابين والأشعة اللازمة لهم للتأكد من عدم وجود أي نزيف داخلي للمصابين.

تفاصيل الواقعة

وكان قد تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة على طريق مصر- إسماعيلية الصحراوي قبل مفارق سرابيوم اتجاه الإسماعيلية، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بثلاث سيارات إلى مكان الحادث نقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.