أماكن بيع الفراخ البرازيلي في الإسماعيلية.. منها معارض «أهلا رمضان»

شهدت محافظة الإسماعيلية خلال اليومين الماضيين، طرح كميات كبيرة من الفراخ البرازيلي بأسعار مخفضة، في عدد من المنافذ وفي معارض «أهلا رمضان» بالفرع الرئيسي وفروع المراكز والقرى.

وطرحت مديرية التموين والتجارة الداخلية، كمية من الفراخ البرازيلي في معارض «أهلا رمضان» بأسعار مخفضة تصل إلى نحو 20% عن أسعار المنافذ والمحال التجارية.

وزن الفراخ البرازيلي

وبحسب مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، فإن وزن الفراخ البرازيلي يتراوح بين كيلوجرام و1.3 كيلوجرام للفرخة الواحدة، بأسعار تتراوح بين 60 و65 جنيها للكيلو.

وأعلنت الغرفة التجارية في الإسماعيلية، توافر كميات من الفراخ البرازيلي في معرض «أهلا رمضان» بالشيخ زايد، طوال شهر رمضان المبارك، التي شهدت إقبال عدد كبير من أهالي المحافظة.

أماكن بيع الفراخ البرازيلي في الإسماعيلية

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، بيع الفراخ البرازيلي في الأماكن التالية:

- منفذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية في منطقة عرايشية مصر.

- معرض «أهلا رمضان» في الشيخ زايد.

- معرض «أهلا رمضان» في قرية أبو عطوة.

- فروع «كلنا واحد» في مدينة الإسماعيلية والمراكز والقرى.

- معرض «أهلا رمضان» في التل الكبير.

- معرض «أهلا رمضان» في مركز فايد.

- عدد من المحال التجارية الكبرى في الإسماعيلية.